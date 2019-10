A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre de chaque année, une journée de sensibilisation au profit des enfants a été organisée samedi 5 octobre par la direction des soins et de santé de base relevant du ministère de la Santé en collaboration avec la Cité des sciences à Tunis.

Cette journée a pour objectif de faire connaitre la maladie de la rage et les moyens de prévention. C’est une journée de sensibilisation qui s’inscrit dans le cadre du programme national de la lutte contre la rage, lancé depuis 1992.

Quatre ministères sont associés à ce programme à savoir celui de la santé, de l’intérieur, des affaires locales et de l’environnement et de l’agriculture et des ressources hydrauliques, a expliqué Kaouther Hrabech, coordinatrice du Programme national et médecin vétérinaire au ministère de la Santé.

Une enveloppe de plus de 5 millions de dinars est mobilisée par le ministère de la Santé en 2019 pour financer ce programme dont 500 mille dinars, favorisé par le ministère de l’Agriculture consacré à la vaccination, rappelle la même source.

La Tunisie a réussi en 2018 à réduire le nombre de cas de rage chez les animaux, soit 300 cas en 2018 contre 377 en 2017, a expliqué Hrabech.

Malgré les efforts déployés pour éradiquer la rage, deux cas de décès, chez l’être humain, atteints de cette maladie ont été enregistrés en 2019 et 3 cas en 2018, a notamment souligné la même source, rappelant que ces victimes n’ont reçu aucun traitement et n’ont contacté aucun service du ministère.