La 38ème édition du Festival international de la Sharjah (Emirats Arabes Unis) accueillera 81 pays dont la Tunisie.

Cette nouvelle édition, qui a pour slogan “Un livre ouvert… des esprits éclairés”, se déroulera du 30 octobre au 9 novembre 2019 au Centre Expo Sharjah. Plus de 2 000 maisons d’édition seront au rendez-vous dans la troisième plus grande manifestation pour le livre dans le monde après celles de Francfort (Allemagne) et Pékin (Chine).

Plusieurs invités de marque participeront à cette manifestation dont la poétesse tunisienne Jamila Mejri, directrice de la maison de la poésie de Kairouan et présidente des journées poétiques de Carthage dans sa première et seconde édition (2018-2019).

Le Festival International de Sharjah recevra aussi l’écrivain algérien Waciny Laredj, la journaliste et romancière irakienne Inaam Kachachi, la romancière koweïtienne à succès Boutheïna Al-Issa, l’écrivain marocain Moubarek Rabii. Au niveau africain, les lecteurs peuvent rencontrer l’écrivain Hajji Jabeur, Margueritte Bousbay et Opel Tchesyala.

Lors d’une conférence de presse tenue, mardi, à Sharjah, le président de la commission du livre du Festival, Ahmad Al- Ameri a fait savoir que cette manifestation verra la participation de 173 écrivains de 68 pays arabes et étrangers. Les festivaliers peuvent suivre plus de 900 activités incluant des activités pour enfants, des activités culinaires, des ateliers axés sur la bande dessinée, en plus des spectacles de cinéma et de théâtre.

Parlant du slogan “Un livre ouvert…des esprits éclairés”, Al-Amri a indiqué qu’il fait référence à la nomination de la Sharjah par l’UNESCO comme capitale mondiale du livre pour l’année 2019, ajoutant que le Mexique sera l’invité de la 38ème édition du Festival.

Plusieurs invités prestigieux du monde de la littérature et du cinéma seront aussi parmi les convives du festival, a-t-il ajouté, en citant l’écrivain turc Orhan Pamuk, prix Nobel de la littérature en 2006 ou encore la romancière omanaise Jokha Alharthi qui a obtenu le prix international-Man Booker 2019.

En plus des colloques et des rencontres avec les écrivains arabes et étrangers, le festival organise des séances de signature de livre avec plus de 250 écrivains dans les différents genres littéraires à savoir la poésie, le roman, les sciences sociales, les œuvres académiques et critiques, les livres pour enfants ou le théâtre.

Dans le cadre de la plateforme consacrée aux réseaux sociaux, 20 ateliers de travail accueillant 12 invités dont 6 influenceurs littéraires sont au programme.

Dans ce contexte, plusieurs sujets autour du rôle des réseaux sociaux dans la promotion de la lecture dans le monde arabe seront discutés.