Le secteur touristique en Tunisie a été ébranlé cette semaine par la faillite du groupe touristique britannique Thomas Cook Plc. dont les conséquences financières seront malheureusement très lourdes à supporter par la profession.

La Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV) et celle de l’hôtellerie (FTH), dans un communiqué conjoint, remercient toutes les personnes et institutions qui ont manifesté leur soutien et apporté leurs témoignages de sympathie.

Les professionnels du tourisme déclarent qu’en dépit des circonstances, ils continueront à travailler sans relâche à la promotion de la Tunisie afin qu’elle demeure dans le cercle des destinations touristiques les plus prisées du bassin sud de la Méditerranée.

La FTAV et la FTH tiennent à rassurer leurs partenaires et leurs clients en Tunisie et à l’étranger sur la poursuite des activités des hôtels et des agences de voyage sur le même rythme et que ces derniers honoreront leurs engagements comme prévu.

Les fédérations professionnelles du tourisme tiennent cependant à souligner qu’elles souhaiteraient que l’affaire Thomas Cook demeure en dehors des tergiversations politiques et qu’elle ne constitue pas une opportunité pour certaines parties de dénigrer le secteur et ses acquis, profitant de la phase difficile qu’il traverse.

Elles remercient également tous les médias qui ont traité le sujet et cherché à fournir la bonne information au public afin qu’il comprenne les tenants et les aboutissants de cette affaire très technique et qui nécessite d’être analysée avec clairvoyance et discernement.

La FTAV et la FTH sont convaincues qu’en dépit de la disparition de Thomas Cook, la clientèle de ce tour-opérateur se verra offrir de nouvelles opportunités pour continuer de choisir la Tunisie comme destination de vacances.

En conclusion, nous évoquons la citation de Nietzsche: «Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort».

Communiqué