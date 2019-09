Le projet de numérisation du patrimoine foncier sera lancé en 2020 par le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, qui ambitionne de mettre en place un système numérique et intelligent pour la gestion des informations foncières, eu égard à l’importance de ce projet dans le processus de développement, selon le ministre Noureddine Selmi.

Cité dans un communiqué publié mardi 24 septembre, à l’occasion du Salon “géo-spatiale Tunisie 2019”, Selmi a souligné l’importance de mettre la technologie au service de la planification urbaine moderne à l’effet de concrétiser les projets d’infrastructure en Tunisie et de préparer le terrain pour la création des villes intelligentes.

Le Salon est organisé, les 24 et 25 septembre 2019, par le département de l’Equipement en collaboration avec le ministère coréen des Terres, de l’Infrastructure et du Transport avec l’appui de l’entreprise semi-publique de la terre et des informations géo- spatiales, pour développer le système de planification urbaine et de gestion du sol dans le pays.

D’après le président et le directeur exécutif de cette entreprise coréenne semi-publique, Chung Hak Shoa, ce Salon est une première dans le continent africain et représente une occasion pour diffuser la technologie de l’information géo-spatiale coréenne en Tunisie et développer le Partenariat Public-Privé (PPP).

Un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère tunisien de l’Equipement et l’entreprise coréenne semi-publique des informations géo-spatiales en vue d’établir une coopération dans le domaine de la gestion des infrastructures et des informations géographiques.

Parallèlement, un salon mobile spécialisé en informations géo-spatiales a été organisé avec la participation de près de 15 entreprises. Il a été consacré à la présentation de la technologie de pointe coréenne dans les domaines géo-spatiales comme les drones et autres appareils modernes.