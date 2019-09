Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a inauguré, mardi 24 septembre, la 14ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2019), qui se tient au parc des Expositions du Kram.

A cette occasion, Chahed a souligné en substance que le prochain gouvernement est appelé à élever le secteur de l’agriculture au premier rang de ses priorités.

Pour sa part, le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zar, a estimé que la volonté politique n’a pas accordé à l’agriculture tunisienne la place qu’elle mérite, ajoutant que l’Etat n’a pas consacré des montants suffisants pour la promotion de l’agriculture, qui doit représenter un pilier de l’économie nationale.

Par ailleurs, il a affirmé que la récolte oléicole sera bonne cette saison, comme c’est le cas pour la filière des dattes ou celle de la pêche. Ces filières peuvent porter à 15% leur contribution au budget de l’Etat, ce qui montre clairement que “l’agriculture est la solution”.

De son côté, la présidente de la Commission d’organisation du Salon, Ines Naggara, a recensé la participation de 550 exposants à l’actuelle édition du SIAMAP et la présence de délégations étrangères constituées d’un nombre d’hommes d’affaires venant de l’Arabie Saoudite, du Qatar, de l’ Italie et de la France dans le but d’établir des partenariats pour l’investissement et l’échange commercial dans le domaine de l’agriculture.

Elle a précisé que le salon comporte des workshops scientifiques (30 rencontres) à dessein de développer le domaine agricole, rappelant que les visiteurs seront mercredi 25 septembre au rendez-vous avec des concours (équestres, de génisses et d’animaux domestiques).

36 pays prennent part au SIAMAP 2019, qui se tient du 24 au 29 septembre 2019 sous le signe ” l’agriculture est la solution “, accueillant plusieurs exposants sur une superficie totale de plus de 25 mille m2. Le nombre de visiteurs attendu s’élève pour cette édition à 250 mille personnes.