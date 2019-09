La Tunisie abritera du 30 septembre au 1er octobre 2019 le 24ème forum de l’OAA (Organisation africaine des assurances) qui aura pour thème “L'(Ré) Assurance face aux nouveaux enjeux réglementaires” et réunira 600 participants du secteur de l’assurance et de la réassurance de différents pays africains et européens.

Le directeur exécutif de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA), Kamel Chibani, indique que le sujet du forum porte principalement sur la gouvernance dans le domaine de l’assurance et la réassurance à l’échelle internationale et plus précisément en Afrique, d’autant que le secteur ne cesse d’assister à l’élaboration de nouvelles législations incitant les dirigeants et chefs des sociétés d’assurances à tenir compte des nouveaux dangers et grands accidents qui se sont intensifiées au cours des dernières années au plan international (catastrophes naturelles, accidents d’avions……).

Selon l’orateur, le législateur a demandé aux entreprises d’assurances, dans plusieurs pays, de réviser à la hausse leur capital et leur budget et de consolider les opérations de gestion des risques, outre la possibilité de fusions entre les sociétés d’assurance afin de faire face aux risques.

Chibani soutient que ces questions seront débattues au cours du forum pour un échange de points de vue entre pays africains et européens dans un domaine sensible, partant de l’accélération du rythme du lancement des législations visant à renforcer les finances et améliorer la gouvernance au sein des entreprises d’assurance et de réassurance pour de meilleures prestations de remboursement.

Les travaux du forum seront axés sur trois thèmes, à savoir les orientations internationales dans le domaine de la réassurance, les défis des nouveaux critères en matière de réassurance et enfin les difficultés de conformité dans le secteur de l’assurance.

S’agissant des nouvelles législations en Tunisie notamment celles relatives au renforcement de la gouvernance dans le secteur de l’assurance, Chibani a avancé que le projet d’amendement et de finalisation du code de l’assurance a été parachevé.

Ledit projet sera bientôt soumis à l’attention d’un conseil ministériel, a-t-il ajouté, précisant que le projet d’amendement du code énoncera la consolidation financière et l’augmentation progressive du capital des sociétés d’assurance sur une période de 3 ans.

L’OAA a été créée en 1972. Son siège social est au Cameroun. Elle regroupe 350 membres de 47 pays africains.