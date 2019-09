Les résultats et les recommandations d’une étude scientifique sur l’évaluation des technologies de santé portant sur le thème “statines, mesures hygiéno-diététiques et prévention cardiovasculaire” a été au centre d’un séminaire, organisé samedi 21 septembre à Tunis.

Le directeur général de l’Instance nationale d’évaluation et d’accréditation en santé (INEAS), Pr Khaled Zeghal, a déclaré que cette étude, réalisée par cette instance nationale en collaboration avec des associations scientifique à la demande de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), a pour objectif d’évaluer l’efficacité des statines (médicaments utilisés pour baisser le taux du cholestérol dans le sang) qui sont utilisées pour la prévention et le traitement de certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires.

Dans ce contexte Zeghal a précisé que cette étude permet de définir les cas d’administration des statines et leur effet sur l’état de santé des patients et de vérifier si elles constituent une surcharge au niveau de la couverture sanitaire assurée par la CNAM.

Pour sa part, la responsable de la direction de l’évaluation des technologies et des interventions en santé dans l’INEAS, Mona Jameleddine, a indiqué que cette étude comprend une liste des maladies nécessitant la prise des statines et les pratiques médicales et alimentaires permettant de lutter contre certaines maladies.

“La direction de l’évaluation des technologies et des interventions en santé aide le ministère de la santé publique et la CNAM à prendre des décisions relatives à l’investissement dans les médicaments et des technologies de santé les plus efficaces pour le système sanitaire et le citoyen” a-t-elle ajouté.

Cette étude a été réalisée en collaboration avec 13 associations scientifiques, la CNAM, la direction de la pharmacie et du médicament relevant du ministère de la santé et la Pharmacie centrale.

A noter que L’INEAS se penche sur l’élaboration d’un document résumant les principales recommandations qui sera présenté à la CNAM.