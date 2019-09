La visite de la délégation du GAFI (groupe d’action financière) en Tunisie s’est relativement bien passée, et la rencontre des responsables tunisiens avec ses membres était très positive, a affirmé le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi, jeudi 19 courant.

“La Tunisie s’est bien préparée pendant depuis 18 mois, est à même de réussir sa sortie de la liste du Gafi”, institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La banque centrale et le système bancaire et financier tunisien ont procédé à des reformes et nous progressons en ce qui concerne de la mise en place des normes et réformes nécessaires”, a ajouté le gouverneur, lors du lancement de l’initiative de G20 “compact with Africa” précisant qu’il est confiant quant à la décision du groupe attendue en octobre prochain.

Une délégation du GAFI, a effectué les 16 et 17 septembre, une visite de deux jours en Tunisie, pour statuer sur la question du retrait de la Tunisie de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI.

Les résultats de cette visite devraient être connus dès son achèvement, mais officiellement annoncés lors de l’assemblée générale de cette institution prévue du 13 au 18 octobre 2019 à Paris, selon le communiqué de la CTAF.