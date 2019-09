En 2014, le total des inscrits sur les listes électorales était de 5,2 millions et le taux de participation au 1er tour de l’élection présidentielle de cette année-là avait atteint les 63%.

Deux candidats, Béji Caid Essebsi et Moncef Marzouki, avaient obtenu 72% des suffrages exprimés; et trois autres candidats seulement, sur 27 candidats ayant participé à l’élection présidentielle de 2014, avaient obtenu plus de 3% des voix.

Au premier tour de l’élection présidentielle de 2019, c’est l’éclatement: les deux candidats qui vont se disputer le deuxième tour n’ont obtenu que 32% des voix, 8 autres candidats ont obtenu plus de 3% des voix.

L’ensemble des candidats ayant obtenu plus de 3% de voix est de 10 et se partagent 81% des voix.

Du côté des “démocrates-progressistes-républicains”, les trois premiers candidats à l’élection présidentielle 2019 de cette mouvance se partagent près de 20% des voix (Abdelkrim Zbidi, Youssef Chahed, Mehdi Jomaa).