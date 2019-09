Une séance de travail s’est tenue au siège du gouvernorat de Kébili consacrée aux préparatifs de la cueillette des dattes et le démarrage de la nouvelle saison agricole dans la région.

La récolte des dattes de la région est estimée cette année à 240 mille tonnes, dont 85% de la variété “Deglet Nour”.

L’accent a été mis lors de cette réunion sur l’importance d’aplanir les difficultés auxquels font face les agriculteurs lors de la collecte et le transport des dattes, de renforcer le contrôle des unités de conditionnement et d’emballage des dattes et d’inciter les exportateurs à prospecter de nouveaux marchés à l’étranger.