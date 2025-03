La balance commerciale alimentaire a enregistré, à fin février 2025, un excédent de 390,2 MD contre un excédent de 875,5 MD, durant la même période de l’année précédente, selon les données publiées par l’Observatoire national de l’Agriculture(ONAGRI).

Le taux de couverture a atteint, ainsi, 129,8% à fin février 2025 contre 174,1% à fin février 2024.

En valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 17,5% alors que les importations ont augmenté de 10,6%.

Selon l’ONAGRI, la régression observée résulte principalement, d’une part, de la diminution des exportations d’huile d’olive (-23,9%), de dattes (-14,6%) et des produits de la pêche (-38,3%), et, d’autre part, de l’augmentation des importations des céréales (+5,8%), bien que les importations de sucre (-58,7%) et d’huiles végétales (-58,3%) ont diminué.

Le prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive a chuté à 12,42 DT/kg, enregistrant une diminution de 54,7% par rapport à l’année précédente.

Pour ce qui est des prix à l’importation des produits céréaliers, ils ont baissé de 19% pour le blé dur et de 3,4% pour le blé tendre, tandis qu’ils ont augmenté de 7,4% pour l’orge et de 6,7% pour le maïs.