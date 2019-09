La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI, lors de l’assemblée générale de cette institution prévue du 13 au 18 octobre 2019 à Paris, a indiqué la CTAF (Commission tunisienne des analyses financières) dans un communiqué publié dans la soirée du mercredi 18 septembre 2019.

“La Tunisie a achevé son plan d’action relatif à la question et les experts du Gafi en visite en Tunisie les 16 et 17 septembre 2019, ont pu vérifier les réformes réalisées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et s’assurer de l’engagement à les poursuivre”, lit-on dans le même communiqué.

Une équipe d’experts du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) a effectué les 16 et 17 septembre 2019, une visite en Tunisie où elle a assisté à une réunion avec de hauts responsables de l’Etat tunisien.

Cette réunion a été présidée par le gouverneur de la Banque centrale et le président de la CTAF en présence des ministres de la Justice et des Finances et du ministre conseiller auprès du Chef du gouvernement chargé de la Réforme fiscale et du secrétaire général de la CTAF.

Suite à cette réunion, les experts du GAFI ont rencontré des représentants des ministères, autorités et administrations concernées et des instances de contrôle des professions financières et non financières ainsi que des professionnels et des cadres de banques, d’institutions financières, de compagnies d’assurance et de professions non financières désignées.

Le 17 septembre courant, deuxième jour de la visite, l’équipe du GAFI s’est réunie avec des représentants de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et de la CTAF. “Toutes ces réunions se sont déroulées dans de bonnes conditions”, a encore indiqué la CTAF.

Suite à cette visite, l’équipe d’experts élaborera son rapport final qui sera soumis au Groupe d’examen de la coopération internationale, avant de transférer ses conclusions à l’assemblée générale du Gafi, prévue du 13 au 18 octobre 2018 à Paris, pour statuer sur la question du retrait de la Tunisie de la liste du Gafi.