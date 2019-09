La première société tunisienne de développement économique régional “Sfax International“ a été inaugurée avec pour but d’accroître la visibilité de l’activité économique de la région et d’attirer des investissements.



En présence de Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des PME, un grand événement a eu lieu le 18 septembre 2019 dans le but d’inaugurer officiellement « Sfax International » -la première société tunisienne pour le développement économique régionale qui regroupe des représentants d’associations commerciales et scientifiques.

Dédiée au marketing territorial de la région, «Sfax International» a pour vocation de mettre en exergue les points forts et atouts de chaque localité de Sfax, d’assister les entreprises locales dans leurs efforts de conquête de marchés étrangers ainsi que de renforcer la place économique de la région dans le pays à travers l’implantation de nouvelles entreprises et la promotion de projets d’investissements. Sa priorité vise la valorisation des résultats de recherche et d’innovation dans les secteurs à fort potentiel de création d’emplois et de croissance.

Cet événement a été marqué par la présence de nombreuses personnalités et responsables locaux, de représentants de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie et de Gunther Beger, directeur général au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Anis Weslati (le gouverneur de Sfax), ainsi que Ikram Makni, présidente de Sfax International.

L’événement a également permis de présenter officiellement l’accord de coopération régionale Sfax – Bade-Wurtemberg, Etat fédéral du sud-ouest de l’Allemagne. Cette coopération est destinée à faciliter l’échange d’informations et d’expériences entre les acteurs économiques des deux régions dans le domaine du développement économique.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet « Innovation, Développement régional et Emploi » (IDEE) mis en œuvre par la coopération allemande au développement GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Communiqué