Un taux d’absentéisme de 55% au 1er tour de l’élection Présidentielle de 2019, en dépit de l’importante augmentation des électeurs inscrits (7.074.566 contre 5.308.354 à l’élection présidentielle de 2014), alors que ce taux d’absentéisme n’a pas dépassé en 2014 les 37,1%.

Avec 19,5% pour Kais Saied et 15,5% pour Nabil Karoui, les deux candidats qui devraient participer au 2e tour, selon les chiffres sortis des urnes de Sigma Conseil, n’ont réunis que 35% des voix exprimés, moitié moins qu’en 2014. A titre de comparaison, le 1er tour de l’élection présidentielle de 2014, les deux candidats qui participeront au 2e tour avaient récoltés 72,89% des voix exprimés.

Cette situation s’explique probablement par un certain “dégoût” des électeurs de la politique et un rejet de la classe politique qui a gouverné le pays depuis neuf ans et qui est considérée comme responsable de l’état actuel du pays.

La sévère sanction des candidats de la famille centriste est due à l’éclatement de cette famille, à la multiplication des candidatures et à l’image qu’ils ont laissé tout au long de cette campagne présidentielle, notamment entre Youssef Chahed et Abdelkrim Zbidi.

Sur les 65% des voix récoltés par les 24 autres candidats, près de 20% se sont retrouvés chez des candidats indépendants ou appartenant à des partis peu connus (Safi Said, Mraihi et Makhlouf,…), en tenant compte du résultat de Kais Saied, les “indépendants” ont finalement totalisé plus de 40% des voix exprimés (chiffres Sigma).

Pour les partis dits “progressistes – démocrates”, c’est un éclatement des voix. Les trois principaux candidats (Zbidi, Chahed, Jomaa) totalisent péniblement près de 20% des voix.

Le parti islamiste d’Ennahdha, qui participe pour la première fois à l’élection présidentielle et après une campagne soutenue, ne récolte finalement pour son candidat, Abdelfettah Mourou, que 11% des voix (chiffres Sigma).

Abir Moussi s’en sort avec 5% des voix, alors que pour la gauche du front populaire c’est un véritable camouflet pour Hamma Hammami et Mongi Rahoui avec moins de 2% des voix; Mohamed Abbou, après une campagne qui a laissé une bonne impression, réalise une bonne performance en se classant dans le top 10 du 1er tour avec 4,3%.

Graphiques de répartition des électeurs en Tunisie