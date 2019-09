La 14ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2019) se tiendra du 24 au 29 septembre courant au Parc des expositions du Kram, à l’initiative de l’UTAP.

La manifestation sera marquée par la participation d’un grand nombre de sociétés agricoles et économiques représentant quelque 35 pays, avec au programme des conférences, des workshops et des compétitions internationales, outre l’aménagement d’un espace d’expositions ” du producteur au consommateur “, un autre espace pour la femme agricultrice et un stand pour l’agriculture numérique.

Ce Salon se présente comme un rendez-vous renouvelé pour les agriculteurs, les investisseurs et les particuliers pour prendre une idée sur les dernières innovations technologiques dans le domaine de la mécanisation agricole et les opportunités d’approvisionnement en produits agricoles à des prix préférentiels.