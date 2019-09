Le site d’information statistique et juridique “Tunelyz” vient de faire le zoom sur l’affiliation des étudiants aux activités culturelles et sportives dans les Foyers universitaires.

Dans sa lettre d’information datée du 2 au 8 septembre 2019, le site a jeté un coup d’œil sur les indicateurs du budget du ministère de l’enseignement supérieur relatifs au nombre des étudiants affilés dans les activités culturelles et sportives parmi tous les résidents des foyers universitaires recensés par le ministère.

En 2019, ce taux d’activité est de l’ordre de 41% équivalent à quelques 19 372 étudiants s’adonnant à leurs passions culturelles et/ou sportives. D’après la même source, cet indicateur a connu une augmentation soutenue d’une année à une autre, passant de 37,1% en 2017 à 39% l’année d’après. Le ministère table sur un taux de 45% pour l’année 2021.

Tunelyz est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut national de la statistique (INS).

Le site est un espace pour partager des informations autour des sujets politiques, culturels et sociaux du pays en s’appuyant sur les chiffres. Selon le fondateur du site, cette démarche a pour objectif d’engager une réflexion critique et une mise en perspective de ces données et études.