A voir défiler ces candidats à la présidentielle et le niveau ô combien médiocre dont ils ont fait preuve, excepté quelques-uns, les dérives de cette campagne électorale et la tournure qu’elle prend, Je me dis que la Tunisie joue vraiment de malchance et mérite mieux.

Comme beaucoup de ma génération, je déplore le déficit de patriotisme et de compétence et dénonce la traîtrise et les coups bas. Nous avons été élevés dans un autre milieu où on nous a appris à servir ce pays sans rien demander en contrepartie, à avoir la retenue nécessaire même dans les moments les plus durs, à trouver les compromis utiles et à mettre l’intérêt de la Tunisie au-dessus de tout.

Je garde encore en mémoire ces propos d’un grand acteur de cinéma qui a dit en substance «je hais cette époque, je la vomis ». Je ne suis pas loin de penser la même chose.