Le dossier des dédommagements des hôtels et des artisans ayant subi des dégâts à cause des inondations de septembre 2018 est actuellement dans sa dernière phase. C’est ce qu’a déclaré, jeudi 5 septembre, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, en marge d’une visite de travail effectuée au gouvernorat de Nabeul.

Trabelsi précisera que les indemnisations seront décaissées dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de septembre 2019.

A rappeler que le gouvernorat de Nabeul a connu au cours du mois de septembre 2019 de très fortes précipitations qui ont causé d’importants dégâts, notamment, au niveau des sites touristiques.