Le Conseil d’affaires tuniso-africain organise, du 4 au 8 septembre 2019 à Conakry (Guinée), sa deuxième mission focus santé et caravane médicale.

Dans un communiqué, TABC indique que cette mission vise à développer la coopération dans le domaine de la santé entre la Tunisie et le Guinée et à promouvoir l’échange de compétences médicales et paramédicales africaines.

Elle sera constituée d’une quinzaine de médecins dans différentes spécialités (orthopédie, urologie, ophtalmologie, chirurgie réparatrice, cardiologie, gynécologie…) et d’autres acteurs clés dans le domaine de la santé (sociétés d’évacuation sanitaire, société de vente de matériels médicaux, société de fabrication et de vente de produits de base pharmaceutiques…)

En marge de cette mission, la première clinique privée tuniso-guinéenne ” le centre Guinéo-tunisien d’excellence de rééducation fonctionnelle ” sera inaugurée.