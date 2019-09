La Tunisie participe, actuellement et pour la deuxième fois, au Salon “MUNICH FABRIC START SOURCING” qui se tient du 3 au 5 septembre 2019 dans la ville de Munich (Allemagne), a fait savoir, mercredi 4 septembre, le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

La Tunisie y est représentée par six sociétés spécialisées essentiellement dans le prêt-à-porter femme et homme, le sportswear, les articles en maille et les maillots de bain. Elles font ainsi partie des 80 exposants venus de différents pays, tels que la Macédoine, le Portugal, la Turquie, la Grèce, la Bosnie et le Maroc.

La présentation des différentes productions se tient dans le nouvel espace d’exposition nouvellement créé par les organisateurs du salon “MUNICH FABRIC START SOURCING” et offrant une plateforme dédiée à la cotraitance et au produits finis, précise le CEPEX dans un communiqué.

La participation tunisienne a pour objectifs la promotion des compétences des entreprises tunisiennes du secteur textile-habillement, la valorisation du potentiel tunisien et l’exploration du marché allemand qui présente des opportunités pour l’exportation du made in Tunisia.

Le Salon “MUNICH FABRIC START” se tient deux fois par an et est considéré comme le principal et le plus important événement professionnel dédié au monde du jeans. Environ 1 000 exposants entre fournisseurs de matières premières et fabricants de jean et sportswear exposent leur savoir-faire, lit-on dans le communiqué.

A noter que l’industrie textile-habillement demeure le premier secteur manufacturier en Tunisie en termes de postes d’emplois (160 000 postes) et de nombre d’entreprises avec 1 695 sociétés implantées en Tunisie. Ce secteur tire profit notamment des avantages de la proximité géographique de la Tunisie du marché européen, la qualité de la production et la rapidité de l’exécution de la commande”, souligne le CEPEX.

Et la même source d’expliquer que les entreprises tunisiennes pourraient offrir une grande flexibilité de production à des prix plus compétitifs que ceux proposés par les pays de l’Europe de l’Est, le Maroc ou encore la Turquie.