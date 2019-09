La conférence finale sur le projet de jumelage tuniso-français destiné à l’appui du secteur culturel en Tunisie, a eu lieu mardi 3 septembre à Tunis en présence de Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, et Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie.

Cet accord de jumelage avait été signé le 10 février 2017 à Tunis, sur une période de deux ans, entre les ministères en charge des Affaires culturelles des deux pays. Dénommé “Appui au ministère des Affaires culturelles dans la mise en oeuvre de sa politique”, cet accord, d’un budget de 1 million d’Euros, stipule davantage d’échanges, d’expertises entre les deux pays.

La mise en oeuvre des articles de l’accord avait couvert plusieurs étapes entamées par l’identification des domaines de coopération et d’intervention possibles avec les structures publiques tunisiennes bénéficiaires.

Il y a eu par la suite la signature de l’accord de jumelage entre ces structures et leurs homologues de l’Union Européenne (UE) suivant les priorités des parties bénéficiaires en Tunisie et moyennant un programme et un budget bien précis.

Le ministre a souligné l’importance de ce projet de jumelage d’appui au secteur culturel qui avait considérablement contribué à simuler davantage les initiatives privées et l’esprit de citoyenneté sur les bases d’une vision commune. Il a estimé que ce projet a fait de l’action culturelle un facteur important dans le développement social et économique.

Selon le ministre, il a également contribué à consolider davantage les échanges et la coopération franco-tunisienne au niveau des orientations et des objectifs stratégiques. Il a, à cet effet, souligné son apport dans la décentralisation culturelle, la valorisation du rôle de l’artiste, de la société civile et de tous les acteurs culturels.