Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, en visite officielle à La Haye, lundi 2 septembre, s’est entretenu avec le président de la Cour pénale internationale (CPI), Chile Eboe-Osuji et la procureure de la CPI, Fatou Bensouda.

La réunion a été l’occasion d’échanger les points de vue sur des questions d’intérêt commun et de faire le point sur l’état de la coopération entre la Tunisie et cette institution internationale, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a affirmé l’engagement de la Tunisie à respecter le statut de la Cour pénale (Convention de Rome), faisant part de la disposition à soutenir les efforts de cette importante institution internationale. Il a salué la réussite du forum organisé en Tunisie avec l’Institut diplomatique, qui a permis à un groupe de jeunes diplomates de connaitre les activités judiciaires de la Cour pénale internationale.

Jhinaoui a également insisté sur la nécessité de poursuivre ce genre d’activités, d’autant plus que la Tunisie s’est lancée dans la création de l’Académie diplomatique, qui accueillera des diplomates des pays arabes et africains et souhaite s’ouvrir au milieu académique et coopérer avec les académiciens.

La réunion a également été l’occasion de discuter de l’adhésion de la Tunisie au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non permanent et des perspectives de coopération avec la CPI.