La coopération entre le ministère de la Justice et l’Institut pour l’innovation du droit de La Haye (HiiL) et la mise en œuvre du programme d’action commun ont été au centre d’une réunion, jeudi 18 juillet 2019, entre le ministre tunisien de la Justice, Karim Jamoussi, et le directeur de l’Institut, Sam Muller.

Selon un communiqué du département de la Justice, l’entretien a porté sur la nécessité de renforcer les perspectives de coopération entre les deux parties et d’élargir ses domaines, notamment en ce qui concerne l’amélioration des services fournis aux justiciables, l’adoption des mécanismes les plus efficaces pour le règlement des litiges et la facilitation de l’accès à la justice.

La rencontre a également permis d’évoquer le plan d’action établi dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du développement durable 2030 notamment en ce qui concerne l’objectif n°13 relatif à la justice, selon la même source.

Le directeur de l’Institut était accompagné du représentant régional de l’Institut, Roger Khouri, et de la coordinatrice du bureau de Tunis, Thouraya Tijani.