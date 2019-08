Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce le démarrage des opérations d’inscription à distance pour l’année universitaire (2019-2020) sur le site www.inscription.tn

Dans un communiqué rendu public jeudi 29 août, le département de l’Enseignement supérieur indique que les étudiants peuvent commander en ligne la “carte étudiant intelligente” pour l’année 2019-2020 sur le même site et s’inscrire et payer en ligne le foyer universitaire sur les sites de l’Office des œuvres universitaires du nord, du centre et du sud.

“Le paiement de tous les services universitaires se fait par la nouvelle Carte E-DINAR jeune disponible dans les bureaux de la Poste”, ajoute le communiqué, soulignant que cette nouvelle carte qui est valable 5 ans, permet aussi aux étudiants de recevoir les bourses et les prêts universitaires, retirer l’argent de tout distributeur automatique bancaire, recevoir des mandats minute et des virements et payer via TPE, internet et mobile…

A noter que la carte étudiant intelligente munie d’un QR code sera imprimée et remise aux étudiants dans leurs établissements universitaires.