La 46ème session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO qui se tient du 21 au 31 juillet 2024, à New Delhi (Inde), s’emploie à examiner 27 dossiers de propositions d’inscriptions sur la liste du patrimoine mondial ainsi que sur l’état de conservation de 124 sites déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dont 57 figurent sur la liste du patrimoine mondial en péril.

Pour le cas de la Tunisie, une source informée à l’Unesco, contactée par l’agence TAP, a mentionné qu’aucun site tunisien ne figure à l’ordre du jour de de la 46e session du Comité du patrimoine mondial. Cependant, a-t-elle jouté, “plusieurs rapports sur l’état de conservation de sites tunisiens seront examinés par le Comité du patrimoine mondial l’an prochain, lors de sa 47e session, conformément aux décisions prises par le Comité lors de sa 45e session en 2023”.

A ce jour, le Comité du patrimoine mondial a inscrit 1 199 sites dans 168 pays sur la liste du patrimoine mondial dont la Tunisie avec neuf sites et éléments inscrits: l’Amphithéâtre d’El Jem, la Médina de Tunis, le Site archéologique de Carthage, le Parc national de l’Ichkeul, la Cité punique de Kerkouane et sa nécropole, Kairouan, la médina de Sousse, Dougga / Thugga, et tout récemment “Djerba : témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire”.

Composé des représentants de 21 Etats élus parmi les 195 Etats parties à la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, le Comité, qui se réunit une fois par an en session ordinaire, est chargé de la mise en œuvre de la Convention et de l’examen des nouvelles propositions d’inscriptions sur la base des analyses produites par les organisations consultatives du Comité du patrimoine mondial et l’état de conservation des sites déjà inscrits sur la base des analyses produites par les organisations consultatives et le Secrétariat de l’UNESCO.