La situation météorologique, sera marquée durant la journée de mercredi et au cours de la nuit prochaine, par la persistance d’un temps pluvieux et orageux sur le nord et le centre avec des chutes de grêle et des coups de foudre localisés, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de Météorologie (INM).

Les pluies seront intenses par moments et en quantités importantes comprises en général entre 40 et 60 et atteignant localement 90 mm notamment sur les gouvernorats de Béja, Siliana, Zaghouan, Bizerte, Nabeul et le Grand-Tunis.

L’INM annonce aussi des vents forts avec des pointes dépassant temporairement 80 km/h sous orages.