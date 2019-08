L’UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population) a annoncé la cérémonie de clôture, jeudi 22 août, de la deuxième édition du Forum de la jeunesse dans la région arabe, à l’hôtel Mövenpick (les berges du lac) à Tunis.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de plus de 250 participants représentant les jeunes, les influenceurs, les décideurs et les responsables politiques, la société civile, les milieux universitaires, les Nations Unies et d’autres partenaires internationaux, le secteur privé et des acteurs impliqués dans les questions liées à la jeunesse et des ministres de la jeunesse.

La cérémonie finale comprenait une présentation de quatre projets régionaux phares conçus et présentés par les jeunes eux-mêmes :

Une plateforme régionale de la jeunesse, une plateforme numérique dirigée par les jeunes qui rassemble les jeunes pour unir leurs efforts et trouver des opportunités qui renforcent le développement de la jeunesse dans la région arabe. Une Charte de la Jeunesse comme document de référence pour les programmes, politiques et stratégies relatifs à la jeunesse dans la région arabe. Programmes et Services adaptés aux jeunes, un outil d’information numérique. Des centres de connaissances et d’innovation, en tant qu’espaces désignés à la responsabilisation des jeunes afin d’accélérer l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) par l’évaluation des besoins, le renforcement des capacités, le sens de l’innovation, la mise en œuvre de projets et la création d’environnements propices.

Dr Shabaneh a ensuite présenté une séance spéciale sur la Conférence internationale sur la population et le développement au cours de laquelle il a montré les principaux changements intervenus dans le monde arabe et la manière dont le programme d’action de la CIPD consacrait les droits individuels en matière de reproduction comme un droit humain fondamental.

La présentation a fait suite à un débat sur ce qui a changé depuis la CIPD dans la région arabe, auquel ont participé des experts juridiques et des spécialistes du développement dans ce domaine et deux représentants de la jeunesse.

S’adressant à la cérémonie de clôture, Dr Luay Shabaneh a remercié tous les partenaires, notamment le gouvernement tunisien, la Ligue des États arabes, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Conseil mondial pour la tolérance et la paix (GCTP) ainsi que d’autres entités, pour leur engagement actif dans la responsabilisation des jeunes et leurs droits.

Le Dr Shabaneh a affirmé : «Le forum de la jeunesse s’est conclu aujourd’hui, mais le travail commence avec les quatre projets phares présentés. Nous sommes honorés et extrêmement fiers des jeunes et de la qualité des projets, ainsi que des mesures concrètes présentées dans chaque projet pour faire avancer un programme régional pour la jeunesse. Le principal succès de ce forum a été notre capacité à traduire des idées en produits pratiques au service de la jeunesse dans la région arabe». Il a souligné l’importance d’investir dans la jeunesse, non seulement en tant que sujets, mais aussi en tant qu’agents du changement et du développement humain dans la région arabe.

Fondé en 2018 au Maroc, le forum offre un espace impartial de dialogue dans le but de définir et de faire avancer le programme de la jeunesse dans la région arabe.

« La connaissance au service de la jeunesse dans les États arabes » est le thème du Forum de cette année. Tout au long de l’événement de trois jours qui a eu lieu du 20 au 22 août, plus de 200 jeunes de 20 pays arabes ont participé à des ateliers pour discuter de leurs besoins et priorités en matière de connaissances.

L’UNFPA ou Fonds des Nations unies pour la population a pour mandat d’offrir un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sûr et le potentiel de chaque jeune est développé.