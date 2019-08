Les perspectives de l’économie mondiale semblent montrer un environnement mitigé pour l’économie nationale, marquées, d’un côté, par une consolidation de la reprise chez nos principaux partenaires, bien que fragile et entourée de certains risques, et de l’autre, par la hausse des prix matières premières et énergétiques, qui pourrait affecter négativement notre cycle de croissance compte tenu de notre forte dépendance.

Dans ce contexte mitigé, l’économie nationale, en dépit des différentes réformes sectorielles et structurelles visant une refonte du modèle de croissance nationale, s’inscrit toujours dans un cycle de croissance erratique, fortement dépendante de la pluviométrie et des résultats de la campagne agricole ainsi que de la saison touristique.

En effet, bien que l’agriculture ne représente qu’environ 9% à 11% du PIB global et que le tourisme contribue à hauteur de 7% au PIB, celui-ci génère chaque année entre 18 et 20% de recettes en devises. Ainsi, les implications d’une bonne ou mauvaise saison affectent d’une manière spectaculaire le comportement des différents équilibres macro-économiques, monétaires et commerciaux.

Dans ce contexte, plusieurs acteurs économiques sont intervenus pour ajuster ces comportements. La Banque centrale a relevé à plusieurs reprises son taux directeur, le portant à 7,75%, a élargi aussi le corridor de fluctuation des taux d’intérêt, et a procédé à un resserrement quantitatif. Le gouvernement continue à minimiser les subventions (énergétiques, alimentaires…) pour réduire notre déficit commercial national.

Toutes ces techniques et tentatives demeurent insuffisantes pour résorber les pressions inflationnistes, l’aggravation continue du déficit commercial, la dépréciation du dinar et la volatilité de leurs impacts sur le budget de l’Etat, et la réalité monétaire, économique et sociétale sont encore loin des promesses escomptées.

Quels sont les freins et quelles sont les issues de secours ?

Pour en débattre, l’ATUGE va réunir, jeudi 22 août 2019, un impressionnant panel composé de Marouane EL ABASSI (gouverneur de la Banque centrale de Tunisie), Hakim Ben HAMMOUDA (ancien ministre de l’Economie et des Finances), Nabil KHEMIRI (Managing Director, Markets Head for North & West Africa, Citigroup), Sofiene HAJ TAIEB (fondateur et Pdg de La Française Investment Solutions), Noureddine HAJJI (Country Managing Partner & CEO – Ernst & Young Tunisie).

Ces intervenants débattront de ce sujet spécifique et essayeront notamment de répondre aux questions suivantes :