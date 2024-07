L’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles (ATUGE) organise, le 23 juillet courant, à Tunis, le Tunisia Global Forum (TGF), un événement axé sur la mobilisation des talents tunisiens à l’étranger et des écosystèmes d’entreprises et d’innovation, connectant les acteurs qui agissent pour la transformation du pays et son rayonnement dans le monde.

Placé sur le thème “Diaspora: pour une force motrice pour la transformation et le rayonnement de la Tunisie”, ce forum rassemblera plus de 1500 participants et pas moins de 100 entreprises, startups, clusters, institutions nationales et institutions internationales, autour d’un espace d’exposition dynamique, de conférences plénières, d’ateliers de réflexion, et de rencontres B2B génératrices d’opportunité, selon l’ATUGE. Il s’agit de connecter la diaspora nationale avec les enjeux de développement de la Tunisie

Co-organisé avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ce forum se veut être “un rendez-vous majeur” du programme Diaspora Month ( le mois du diaspora) qui consiste en une série d’évènements, se déroulant du 15 juillet au 15 août, afin de transformer la période des vacances des Tunisiens du Monde en une occasion pour reconnecter les réseaux de compétences avec les enjeux et les dynamiques d’avenir de la Tunisie, d’après l’ATUGE.

Lors de ce forum, une enquête sur l’engagement et la contribution de la diaspora tunisienne au développement économique et social de la Tunisi, menée en partenariat avec le programme Perspectives de l’ONG Swisscontact, sera présentée.

Les résultats de cette étude pourront servir de base à l’élaboration conjointe d’une stratégie nationale de mobilisation de la Diaspora, ainsi que des propositions concrètes visant à renforcer l’engagement des Tunisiens du Monde et à accroître leur contribution et leur impact sur le développement économique et social en Tunisie.

Tunisia Global Forum est un évènement de l’Alliance mondiale des talents tunisiens (World Alliance of Tunisian Talents- WATT), créée en juillet 2023, par l’ATUGE et des associations de talents tunisiens actives notamment en Tunisie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, aux Canada et au Moyen-Orient.

Cette journée du 23 juillet à Tunis, fait suite à une série de journées déjà organisées par WATT à Paris (Septembre 2023), Londres (Novembre 2023), Munich (Février 2024) ou planifiées à Lausanne (Septembre 2024) et Montréal (Octobre 2024).