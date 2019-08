Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a exhorté le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer la situation sociale de la femme et de hâter l’exécution des mesures prévues par la loi relative à l’élimination de la violence faite aux femmes. Il se dit confiant que la place de la femme au sein de la famille et dans la société est tributaire de son autonomisation économique.

Il rappelle dans ce sens que la femme tunisienne participe au développement économique à hauteur de près de la moitié du PIB.

Dans une allocution prononcée jeudi lors d’une cérémonie au Palais de Carthage marquant la célébration de la fête nationale de la femme, qui coïncide avec la promulgation du Code du Statut personnel, Ennaceur a relevé que le processus de réforme en rapport avec la femme a connu un rythme croissant depuis l’accès de feu Béji Caïd Essebsi à la présidence du gouvernement en 2011 puis à la magistrature suprême en 2014.

“Une démarche qui s’est consolidée à travers la promulgation de plusieurs lois organiques venant renforcer les droits de la femme et sa place dans la société, a-t-il fait observer, rappelant, notamment, la loi sur l’égalité successorale approuvée en Conseil des ministres et soumise au parlement pour discussion et adoption. Mohamed Ennaceur s’est dit confiant que le prochain parlement poursuive l’examen de cette loi et œuvre à son adoption.

La Tunisie qui s’est débarrassée de la dictature, a aujourd’hui besoin d’un nouveau contrat social capable de consacrer les valeurs et mécanismes du modèle sociétal démocratique, civile, équitable et équilibré auquel les Tunisiens aspirent, a-t-il soutenu. Ce modèle, a-t-il poursuivi; ne pourra voir le jour qu’avec le soutien et la participation de toutes les forces vives du pays et ne sera efficient que si la femme y occupe la place qui lui revient.

Le président de la République par intérim a encore exprimé sa foi en les forces vives du pays parmi partis politiques, organisations, associations et élites qui, a-t-il dit n’hésiteront pas à tout mettre en œuvre pour assurer la réussite des prochaines échéances nationales et interagiront positivement avec les propositions progressistes et les projets d’émancipation de la femme tunisienne.

Ennaceur a rappelé que le code du statut personnel est la première législation de l’Etat de l’indépendance ayant concrétisé les droits civiques et politiques de la femme tunisienne. “Le code du statut personnel est la pierre angulaire du nouveau projet sociétal dépositaire des valeurs de la modernité et de l’égalité entre les femmes et les hommes en matière des droits et des obligations” a-t-il relevé.

Le président de la république par intérim a indiqué que la femme tunisienne a participé à tous les combats décisifs au fil de l’histoire de la Tunisie notamment au mouvement de libération nationale pour l’indépendance et a occupé, après la révolution, les premiers rangs pour défendre les acquis de la Tunisie moderne.

Ennaceur a rendu hommage à la femme tunisienne travaillant dans l’administration et dans tous les secteurs, notamment la femme rurale, soulignant que les efforts doivent se poursuivre en vue de promouvoir les droits de la femme et réaliser les objectifs de la révolution.