Dans le cadre de la coopération agricole tuniso-allemande, la GIZ Tunisie et le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP) annoncent la fin du projet «Initiative pour la promotion des filières agricoles».

Une journée de clôture du projet, composée d’un atelier d’information et d’une cérémonie, a récemment réuni Tunis les différents partenaires, bénéficiaires et parties prenantes, afin de présenter les résultats globaux du projet, d’évaluer ses impacts et de partager ses acquis, en mettant en valeur les approches de développement agricole adoptées et les pistes de pérennisation.

Des attestations de formation ont été livrées à cette occasion aux groupes cibles : organisations professionnelles agricoles (OPA), PME, institutions d’appui, organismes partenaires, publics et privés, et experts accompagnateurs.

A noter que le projet IPFA mis en œuvre en Tunisie, sur quatre ans (2015-2019) grâce à un soutien financier et technique de la Coopération allemande, a axé ses interventions sur trois principaux volets :

– Le conseil et l’accompagnement en matière de promotion des investissements et de modèles d’affaires durables ;

– La mise en œuvre des modèles d’affaires selon des critères de durabilité sociale, économique et environnementale à travers des projets pilotes ;

– La diffusion des approches réussies et des bonnes pratiques aux groupes cibles et aux services d’appui et de financement étatiques et privés.

Ayant ciblé sept gouvernorats du nord-ouest et du centre-ouest (Béja, Le Kef, Siliana, Jendouba, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid), le projet IPFA a permis, entre autres :

– La mise en œuvre de 13 projets pilotes dans les filières (huile d’olive, tomate séchée, plantes aromatiques et médicinales et produits de terroir), avec un soutien technique et matériel à 21 organisations professionnelles agricoles (OPA) et petites et moyennes entreprises (PME).

– Le renforcement de l’expertise locale et des multiplicateurs : 12 conseillers en agriculture contractuelle et 15 formateurs en financement des chaînes de valeur agricoles.

– La formation de plus de 2 000 agriculteurs et agricultrices, des personnels des OPA et des PME ainsi que des représentants des structures d’appui et de financement.

– Le soutien de plusieurs projets d’investissement agricole dans les régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest et leur accompagnement pour un accès au financement.