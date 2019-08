La soirée de clôture du Festival d’El Jem sera placée sous les signes conjugués de la musique, de la solidarité, de l’inclusion culturelle et d’un mécénat pleinement assumé par la Fondation Arts & Culture by UIB.

La soirée de clôture de l’édition 2019 du Festival international de musique symphonique d’El Jem sera l’occasion d’apprécier le nouveau palier atteint par cette manifestation dont la Fondation Arts & Culture by UIB est le mécène principal.

En effet, depuis le début de cette trente-quatrième édition du festival, les observateurs culturels ont été nombreux à constater la nouvelle dynamique qui est née à El Jem. La richesse et l’éclectisme du programme ont été salués unanimement soulignant les choix artistiques du festival et l’appui sans faille de son mécène. Cette mise à niveau artistique qui a valu au public bien des satisfactions s’est accompagnée d’un nouveau déploiement logistique pleinement appuyé par la Fondation Arts & Culture by UIB qui a permis au festival de rénover en profondeur l’ensemble de ses procédures tout en gagnant une nouvelle visibilité.

Plus performant, plus accessible et plus ouvert, le Festival international de musique symphonique d’El Jem a entamé sa mue vers une efficacité accrue tout en consolidant sa programmation artistique, avec plusieurs temps forts et une identité internationale solidement ancrée. A ce titre, la soirée de clôture résume à elle seule cette remarquable progression. Dédiée au concert “Mozart entre deux rives”, cette soirée mettra en exergue plusieurs formations musicales et conjuguera pour la première fois musique, culture et solidarité.

Ce pont virtuel édifié de manière volontariste par la Fondation Arts & Culture by UIB est une ambition véritable et un défi à relever. Cette démarche donnera lieu à une soirée qui promet d’être aussi passionnante que fervente, tournée vers l’art et le nécessaire devoir de solidarité.

Le cœur de la soirée sera consacré au récital “Mozart entre deux rives” et ses artistes. Le public pourra ainsi découvrir les Jeunes Cordes de France, les amis de Schéhérazade et Tunisia 88 ainsi que la chorale Angham by UIB qui se produit pour la première fois sur la scène du festival d’El Jem.

Durant cette soirée de clôture, le public pourra aussi découvrir la performance du virtuose du violon de SOS Villages d’enfants, une association dont la Fondation Solidarité & Innovation by UIB est partenaire depuis 2010. Enfin, un moment symbolique ouvrira cette soirée lorsque les présents seront invités à communier avec l’hymne national tunisien qui sera diffusé sur le grand écran de l’amphithéâtre d’El Djem.

Au-delà du programme musical d’une grande diversité, cette soirée de clôture sera une célébration de la solidarité et du partenariat exemplaire qui associe l’UIB et ses fondations avec les villages d’enfants SOS.

En effet, la soirée sera l’occasion pour annoncer la conclusion d’une convention de parrainage entre la Fondation Arts & Culture by UIB et les Villages d’enfants SOS. Cette convention aura pour objectif la promotion de la culture artistique des jeunes de ces villages, avec des programmes de formation, d’encadrement et d’accompagnement. Ces programmes seront en outre développés en fonction des aptitudes et des centres d’intérêt des enfants pensionnaires de ces villages.

Cette nouvelle convention vise de la sorte à renforcer la notoriété de ces villages en associant leur image à la musique, l’excellence et la virtuosité. De même, les enfants des villages seront soutenus dans leur élan artistique et créatif de manière à pérenniser cette démarche. Dans cet esprit, la convention vient apporter un soutien inédit à ces villages d’enfants en mettant à leur disposition des artistes et des managers culturels tout en les insérant dans de nouveaux réseaux.

De fait, cette nouvelle démarche vient enrichir et confirmer les actions en faveur des villages SOS. Très symboliquement, une centaine d’enfants venus des villages d’enfants et de jeunes de Gammarth, Siliana, Mahares et Akouda seront invités à cette soirée de clôture à laquelle ils assisteront aux côtés des artistes en herbe du Conservatoire solidaire “AdwArt”, également invités.

Cette soirée sera également l’occasion de découvrir un film vidéo rétrospectif de l’événement “Maghreb en chœur” qui a associé en avril dernier à Casablanca les trois chorales maghrébines du Groupe Société Générale. Cette touche maghrébine est un gage de plus pour souligner l’ouverture de l’UIB sur son environnement et l’ancrage de l’esprit créatif dans cette institution.

Cet esprit d’ouverture est omniprésent et sera mis à l’honneur de diverses manières lors de cette soirée de clôture. En effet, le récital qui sera proposé au public dénote l’ouverture de la Fondation Arts & Culture by UIB sur son écosystème global avec des actions conjointes qui associent plusieurs partenaires et sont portées par de fortes synergies.

Cette volonté d’ouverture est un signe distinctif de la démarche des fondations de l’UIB qui sortent des sentiers battus et investissent de nouveaux champs du possible. En outre, la participation à cette soirée de clôture de la Chorale Tunisia 88 plaide aussi pour cette orientation d’ouverture.

En effet, Tunisia 88 apportera son enthousiasme et son talent qui viendront parfaire le climat d’inclusion si caractéristique de la démarche des fondations de l’UIB.

Le caractère exceptionnel de cette soirée de clôture se matérialisera aussi par une autre initiative. En effet, pour la première fois dans l’histoire du Festival d’El Jem, un maître de cérémonie animera cette soirée. L’ensemble de ces petites touches qui contribuent à la mise à niveau du festival sont autant de nouveaux paliers atteints par cette manifestation qui vient de dérouler l’une des meilleures éditions de son histoire.

Fort symboliquement, cette édition 2019 sur laquelle le rideau retombe le 9 août, a été autant celle de toutes les musiques que celle de nombreuses originalités.

En effet, la dimension solidaire a vu la participation des jeunes des villages SOS dans un esprit inédit d’inclusion culturelle dans la dynamique des festivals. De plus, pour souligner davantage ses politiques d’ouverture et de démocratisation de l’accès à la culture, la Fondation Arts & Culture by UIB a offert un accès gratuit à la soirée de clôture, sur la base d’une simple inscription sur la page Facebook de l’UIB.

Enfin, il est important de noter que toutes ces initiatives se développent dans une démarche participative qui implique les collaborateurs de l’UIB dans la vie culturelle. La création de la chorale Angham by UIB est un gage de plus en ce sens et souligne cette vocation à pratiquer les arts et la culture.

Faut-il le mentionner ? L’engagement de l’UIB pour les arts et la culture en général et le Festival international de musique d’El Jem en particulier est articulé autour d’une volonté délibérée et clairement exprimée d’apporter un soutien décisif aux belles initiatives et ce au-delà de toute fin commerciale.

Au contraire, c’est une conviction profonde qui est le ressort de cet engagement aux côtés des arts et de la musique. Et peut-être que dans ce cas, la plus belle des satisfactions consiste en le sourire radieux des enfants qui se retrouvent au cœur de ce bel amphithéâtre d’El Jem.

Ou encore dans la joie palpable des milliers de personnes qui ont suivi le festival cette année et celle des musiciens qui donnent toute leur saveur à ces soirées estivales.

Enfin, comment ne pas anticiper sur l’ovation promise à ce jeune virtuose violoniste issu des villages SOS et qui fera ses premiers pas sur une scène magique.

Pour cette soirée de clôture à maints égards exceptionnelle, comment ne pas mentionner aussi cette subtile alchimie entre arts et solidarité, entre des fondations portées par leur engagement et des artistes d’une générosité infinie et entre un public ravi et un festival qui amorce son ascension vers l’excellence ?

Le bonheur est dans l’amphithéâtre et, ceci est en lien avec la Fondation Art & Culture by UIB, nous en sommes pleinement convaincus et l’affirmerons une nouvelle fois lors de cette soirée de clôture d’une édition du festival qui aura tenu toutes ses promesses artistiques, inclusives et solidaires. Parole de mécène mélomane, exigeant et déterminé !

Source : UIB