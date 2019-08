L’Algérie, qui se dit «autosuffisante en carburants», a confirmé sa participation à la 26e Semaine africaine du pétrole (Africa Oil Week ou AOW 2019) qui se tiendra au Cap en novembre prochain. Et c’est le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, qui représentera le pays à cette rencontre.

Le directeur de l’AOW, Paul Sinclair, a déclaré : «Nous sommes ravis que le ministre algérien assiste à l’édition 2019 de la conférence, qui semble destinée à battre tous les records de présence ministérielle et à atteindre le niveau de représentation nord-africaine le plus élevé depuis plusieurs années».

Après une période difficile, à la fois pour le secteur et le pays, tout laisse désormais penser que l’Algérie est en train de renforcer sa position sur les marchés pétroliers et gaziers internationaux, ce qui rend sa participation au sommet AOW 2019 particulièrement intéressante.

Récemment nommé ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a affirmé cette semaine que l’Algérie produisait dorénavant suffisamment de carburant pour répondre à la demande intérieure, et que le pays n’a plus en importer depuis 2018.

A noter que l’Algérie occupe actuellement la 16e place du classement international des pays possédant des réserves pétrolières prouvées et la 10e de celui des pays abritant des réserves gazières prouvées.

