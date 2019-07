La France est pleinement mobilisée sur des sujets aussi importants que l’économie bleue durable et la préservation de la biodiversité. La visite en Tunisie de Renaud Muselier, président de la Région Sud, du 14 au 16 juillet 2019, s’est ainsi inscrite dans une démarche 100% environnementale et dans la perspective de la deuxième édition du Forum de la mer, à Bizerte, en septembre prochain.

C’est ce qu’on lit dans un communiqué de l’ambassade de France en Tunisie. Lequel ajoute que c’est compte tenu de cet engagement fort de la France sur ces priorités environnementales qu’une visite de l’île Chikly, trésor patrimonial, écologique et culturel, et réserve ornithologique de premier plan en Tunisie, a trouvé toute sa place dans le programme de Muselier. Elle a été organisée avec l’appui du ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement et du gouvernorat de Tunis.

L’île Chikly a, par ailleurs, toutes les caractéristiques pour faire partie des zones prioritaires ciblées dans le cadre du projet de protection des zones humides du sud et de l’est de la Méditerranée, mené par la Tour du Valat (Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes) avec l’appui de ses partenaires locaux que sont l’association des amis des oiseaux et WWF Tunisie, sur financements de l’Agence française de développement et du Fonds français pour l’environnement mondial.

Mais contrairement aux informations, qualifiées d’“erronées“ par la représentation diplomatique française en Tunisie, qui ont circulé ces derniers jours, «la France n’est donc concernée par aucun projet d’aménagement de l’île Chikly».