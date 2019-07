Le “Storytelling” ou “l’art de raconter”, c’est le thème principal de la 23ème édition du Salon international de la bande dessinée de Tazarka (SIBDT), a annoncé Abir Gasmi, membre du comité d’organisation du Salon qui se déroulera à Tazarka (gouvernorat de Nabeul) du 19 au 24 août 2019.

Cette édition mettra en évidence l’importance de l’histoire dans l’élaboration des dessins, d’une part, et la présence de cet art dans le patrimoine oral de la Tunisie, d’autre part, a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse, vendredi 19 juillet 2019, à la Maison de l’Image à Tunis.

Durant la manifestation, une animation de rue “Streetart” sera effectuée par le collectif marocain Taraza et le collectif tunisien Lab 619 dans la ville de Tazarka, laquelle animation permettra de découvrir autrement la ville.

De son côté, Seif Eddine Nechi, fondateur du collectif Soubia et aussi membre du comité organisateur, a indiqué que des masters class animés par des bédéistes internationaux, comme le scénariste et dessinateur de comics américain David Mack, et l’illustratrice singapourienne Zu Orzu. Il est également prévu des tables rondes autour du “Storytelling” et du “Conte”.

Le Salon proposera aussi des ateliers pour enfants et adultes pour les estivants désireux de s’initier à cet art, a fait savoir Anis Messadi, président de l’association “Le cercle des amis de l’image” et membre du comité d’organisation.

Quatre expositions seront aussi au rendez-vous de cette manifestation culturelle, à savoir une rétrospective autour des travaux du collectif Lab 619, une exposition des œuvres de Sabri Khiari, un focus autour de la bande dessinée égyptienne de l’après-révolution et un hommage au feu journaliste et collectionneur de bande dessinée et mélomane, Mongi Majeri.

La 23ème édition du SIBDT sera ponctuée par trois concerts. La Place Centrale à Tazarka Plage accueillera le spectacle de l’ouverture (19 août) qui sera donné par le conteur Aroussi Zbidi et le Stambali de clôture programmé le 24 août.

Une troisième soirée (22 août) est programmée dans l’espace des fêtes de la municipalité de Tazarka et proposera, pour la première fois en Tunisie, un concert dessiné (un concert de musique accompagné par la performance de bédéistes).

Deux parutions de BD, à savoir le dernier numéro (n°10) du Collectif 619, et une sélection des différents travaux des enfants effectués dans les éditions précédentes regroupée dans la BD intitulée “Les mésaventures de Said”, sont programmées.

La collection de BD de l’Institut Français de Tunisie (IFT) se déplacera au Centre culturel Abdelhak KHMIR durant manifestation pour offrir à un large public de découvrir et de lire des bandes dessinées de tous genres et pour tous les âges.