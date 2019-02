Une bande dessinée en arabe pour enfants, a été publiée par le centre d’information des Nations unies en Tunisie, pour expliquer aux plus petits les Objectifs de développement durable (ODD) en Tunisie.

Cette bande donnera des exemples de comportements et de choix simples que les enfants peuvent adopter pour appuyer le développement durable en Tunisie.

L’idée de réaliser une bande dessinée sur les objectifs de développement durable est née lors d’un atelier d’écriture pour enfants qui a été organisé à la Bibliothèque publique de l’Ariana le 18 décembre 2017.

La B.D. est disponible en pdf et comprend, notamment, une préface signée par le coordonnateur résident du système des Nations unies en Tunisie, Diego Zorrilla.

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies a adopté, le 25 septembre 2015 à New York, le Programme de Développement Durable (Agenda 2030). Ce nouveau programme de développement d’une portée universelle s’articule autour de 17 objectifs assortis de 169 cibles mettant à profit les progrès réalisés par les Objectifs du Millénaire pour le développement.

La Tunisie a activement contribué à l’identification et à l’élaboration des objectifs du développement durable 2030 notamment à travers l’organisation d’une large concertation nationale et la participation aux travaux de plusieurs réunions, dont celles du ” Groupe de Travail Ouvert ” sur l’Agenda 2030 et ce en étroite collaboration avec le système des Nations Unies en Tunisie.

Les 17 objectifs mondiaux que les Etats s’engagent à atteindre d’ici à 2030 portent sur une multitude de domaines allant de l’éradication de la pauvreté et la lutte contre les inégalités à la protection de la planète, en passant par la garantie donnée à tous de pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité. Ces objectifs font partie d’un programme de développement visant à aider en priorité les plus vulnérables.