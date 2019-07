Le Syndicat des entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche (SEPHIRE, créé en 2011 et comptant 18 organisations adhérentes), a organisé, jeudi 18 juillet à Tunis, une conférence intitulée “Une mission pour tous, tous pour le patient”, et ce afin de présenter ses projets et ses actions innovantes dans le domaine pharmaceutique en Tunisie.

Le président dudit syndicat, Khaled Laouiti, a indiqué que l’objectif fondamental de l’organisation consiste à favoriser l’accès des Tunisiens aux solutions de santé innovantes.

Laouiti a ajouté que les moyens d’approvisionner des médicaments innovants faisant défaut sur le marché pharmaceutique tunisien font l’objet de réunions avec le ministère de la Santé et d’autres organisations œuvrant dans le domaine de l’industrie médicale.

S’agissant des procédures mises en œuvre pour la concrétisation des projets de ce syndicat, Laouiti a déclaré que l’organisation a débuté par un passage à l’ère digitale sur le plan administratif, “pour se mettre en ligne avec la politique sanitaire internationale” tout en mettant l’accent sur les coopérations avec des chambres syndicales homologues, à l’échelle nationale et internationale.

Pour sa part, le fondateur de SEPHIRE, Dr Chokri Jeribi, a souligné l’importance de s’investir dans le domaine de la recherche clinique qui peut atteindre jusqu’à 50% du marché pharmaceutique tunisien dont la valeur est estimée à 300 millions dinars. Dans ce cadre, il assure que les efforts déployés par les acteurs du secteur de la pharmacie en Tunisie avancent bon train pour surmonter les difficultés majeures auxquelles fait face ce secteur.