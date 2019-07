Des experts de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) effectuent une visite en Tunisie, du 15 au 24 juillet 2019, pour identifier les potentialités de coopération avec le gouvernement tunisien dans le secteur des énergies renouvelables (ER), lit-on dans la newsletter de la JICA Tunisie du jeudi 18 courant.

Dans ce cadre des entretiens sont prévus avec les principaux responsables chargés de la promotion des ER en Tunisie, notamment ceux du ministère de l’Industrie et des PME, de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).