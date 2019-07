Les études relatives à l’aménagement de la zone touristique de Fejj El Attlel dans la délégation de Aïn Draham (gouvernorat de Jendouba) ont été parachevées pour un coût global de 14 millions de dinars (MDT). Les travaux seront lancés en 2020, a affirmé le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, qui était en visite dans la région, mercredi 17 juillet 2018.

Fejj El Attlel est une région splendide et jouit d’un environnement sain, ce qui lui permet d’être une zone touristique exceptionnelle susceptible d’offrir des services touristiques tout au long de l’année y compris pendant la période hivernale, a ajouté le ministre à l’agence TAP, au cours d’une visite à cette région.

La décision du ministère de la Culture de transformer le palais présidentiel qui se trouve dans cette région en un “Palais des arts” est de nature à renforcer l’attractivité de cette région d’autant qu’elle juxtapose ce palais, a-t-il affirmé.

Lors d’un conseil ministériel tenu à Jendouba le 16 mai 2019, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avait recommandé de mettre à jour l’étude relative à la zone touristique ” Fejj El Attlel “, parallèlement à la poursuite des travaux d’infrastructure et d’aménagement réalisés par le ministère du Tourisme et les autres départements concernés (agriculture et environnement).