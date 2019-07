Le programme Med Dialogue for Rights & Equality ” Dialogue Méditerranéen pour les droits et l’égalité ” financé par l’Union européenne organise, du 18 au 21 juillet à Gammarth, le premier atelier de Consultation Sud-Sud : Vision Med 2030.

Cet atelier de consultation Sud-Sud réunira 35 activistes de la société civile de 5 pays arabes (Tunisie, Maroc, Algérie, Libye et Egypte), selon un communiqué publié mercredi 17 courant par Med Dialogue for Rights & Equality.

Parmi les objectifs de cet atelier, articuler et mettre en forme les espoirs et les attentes des acteurs de la société civile et d’autres acteurs, d’une part, et développer une vision partagée de la Méditerranée entre les acteurs de la société civile et les autres parties prenantes, d’autre part.

Il s’agit également de développer des stratégies, des actions et des partenariats pour faire de cette vision un objectif réaliste ; de faciliter les échanges d’expériences, les bonnes pratiques et la mise en réseau des organisations de la société civile, de leurs positions et de leurs actions essentielles, et de concevoir une déclaration citoyenne, un manifeste pour la Méditerranée pour les années à venir.

Le processus de consultation comprendra une séance d’ouverture, des séances plénières et des séances parallèles de groupes de travail, une manifestation culturelle en rapport avec le programme de l’atelier (sous la forme d’une projection de film suivie d’un débat ou d’une table ronde publique) ainsi qu’une composante de renforcement des capacités sur les techniques de dialogue, de consultation et de négociation, qui aidera à résoudre les problèmes pouvant survenir lors de la consultation.

Med Dialogue est un programme d’assistance technique financé par l’UE et s’étendant sur trois ans (2019-2022) dont l’objectif général est de renforcer le rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) actives à l’échelle régionale, dans la construction du développement durable, de la cohésion et de la résilience régionales et d’influencer l’élaboration des politiques dans le voisinage méridional et l’espace euro-méditerranéen.