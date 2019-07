Le Groupe Triki, l’un des plus grands groupes économiques tunisiens, a finalisé, vendredi 12 juillet 2019, à travers la Bourse de Tunis, la cession d’un bloc d’actions représentant 20,9% du capital de la Banque Zitouna au profit de la société Majda Tunisia.

Fondé en 1948 autour de son activité historique qu’est la confiserie, le Groupe Triki a su se diversifier progressivement dans plusieurs secteurs. Il opère notamment dans les secteurs du meuble et de l’agencement, le BTP, l’équipement électrique, les nouvelles technologies d’information et de communication (TIC), la gestion et la valorisation des déchets ainsi que l’agriculture. Il emploie plus de 2000 collaborateurs et renforce ses activités à l’international sur les cinq continents.

