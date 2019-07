Le président du Syndicat régional des agriculteurs à Sousse, Mohamed Hmila, lance un appel au ministère de l’Agriculture et à l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) à plus d’éclaircissements sur le contenu de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).

En effet, en marge d’un atelier sur l’ALECA, organisé mercredi 10 juillet 2019 à Sousse par ledit syndicat, en collaboration avec l’Union européenne, Hmila a souligné qu’il espère que la conclusion de l’accord sera reportée d’un délai minimum de 15 ans.

En attendant, il recommande de mettre à niveau du secteur de l’agriculture, afin qu’il puisse concurrencer la production agricole européenne, dans un contexte caractérisé par la hausse du prix des intrants à l’échelle mondiale, et par les changements climatiques.

Il fait part des craintes des agriculteurs sur des retombées éventuellement négatives de cet accord sur l’économie nationale. Car, Hmila pense que l’augmentation des exportations agricoles risque d’engendrer un déficit dans les produits alimentaires et une surexploitation des ressources naturelles.