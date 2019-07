Après cinq années d’interruption, les travaux de raccordement à l’eau potable du nouveau Parc d’activité industrielle d’El Fejja (gouvernorat de La Manouba) ont repris, mardi 9 juillet 2019.

Consistant en l’installation de canalisation sur 25 mètres, lesdits travaux étaient bloqués pour des problèmes fonciers, explique à l’agence TAP le chef du district de la SONEDE (Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux), Hichem Yahyaoui. Un propriétaire agricole avait refusé tout compromis. Ce qui a contraint la société à exploiter la bordure de la chaussée, en accord avec les gouvernorats de Tunis et de La Manouba et les services du ministère de l’équipement.

Ils vont permettre, dans les plus brefs délais, le raccordement à l’eau de la zone industrielle où onze entreprises devront être implantées, jusqu’à la fin de l’année, sur un total de 55 unités ayant déjà obtenu leur lotissement.