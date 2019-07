Une délégation de la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique a participé au premier Sommet Economique Arabo-Britannique à Londres aux cotés de l’Ambassade de Tunisie et de la FIPA.

Le sommet a vu la participation de plusieurs personnalités importantes dont on peut citer, Ahmed Aboul Gheit, Secretaire General de la Ligue Arabe, George Hollingbery MP, Ministre chargé de la Politique Commerciale au ministère du Commerce International, Alderman Peter Estlin, Lord Maire de la City de Londres, ainsi qu’un nombre considérable d’hommes et de femmes d’affaires du Royaume-Uni et du Monde Arabe.

Mehdi Ben Abdallah, Président de la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique, a été invité par la Chambre de Commerce Arabo-Britannique à présider le premier panel sur les infrastructures, les investissements et le développement durable.

Mehdi Ben Abdallah a mis en avant l’importance de l’adoption en 2015 par les Nations-Unis de l’agenda 2030 pour le développement durable insistant sur quatre des objectifs essentiels en rapport avec son panel, l’accès à l’eau, le développement des énergies renouvelables, la nécessité de bâtir une infrastructure résiliente et de promouvoir une industrialisation durable tout en encourageant l’innovation, et enfin le besoin de concevoir des villes et des communautés durables.

Il a également rappelé la contribution de la Tunisie à cet agenda des Nations Unis, et plus spécialement à ces principaux objectifs liés à l’Infrastructure, l’Investissement et le Développement Durable, y compris les avancées faites dans les Energies Renouvelables.

A l’occasion de ce sommet, un stand « Tunisie » a permis aussi de présenter le pays et ses opportunités à plusieurs participants dont un certain nombre d’investisseurs et de représentants de la communauté d’affaire du Royaume-Uni qui souhaitaient mieux connaitre la Tunisie et son potentiel.