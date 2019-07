Le Commissariat régional au développement agricole à Kébili réalise les dernières étapes du projet du développement du pâturage sur le plateau du Dahar.

Ce projet, lancé depuis 2003 et qui se poursuit jusqu’à la fin du mois de mars 2020, vise l’amélioration du pâturage dans le Sahara et des conditions de vie des habitants, surtout les éleveurs de dromadaires et de moutons et les femmes rurales, souligne Mohamed Ben Mabrouk, coordinateur du projet.

Ce projet entame la dernière phase de réalisation de la deuxième partie, lancée en 2015, avec une enveloppe de 23,5 millions de dinars; lequel montant a contribué à réaliser plusieurs interventions: l’asphaltage de plus de 80 kilomètres de routes (pour un coût de 10 millions de dinars), en plus de l’équipement et de la maintenance des points d’eau dans le désert et leur électrification à l’énergie solaire, à l’instar de Bir El-Hajj et Bir Ghdir El-Mhalla.

Au cours de cette année 2019, trente-trois projets d’élevage de bétail, réservés à la femme rurale, ont été créés dans ce cadre moyennant 220 mille dinars. Vingt-cinq autres projets, dans le secteur de l’artisanat sont en cours de réalisation pour un coût de 100 mille dinars, selon la même source.