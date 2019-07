Un accord entre le ministère des affaires sociales et la Confédération allemande pour l’éducation des adultes (DVV) a été signé, jeudi au siège du ministère.

Le document qui s’étale sur une période de trois ans, (2019/2021) vise à promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’éducation des jeunes et des adultes afin de lutter contre l’exclusion, la marginalisation et la pauvreté dans toutes les régions de la Tunisie.

Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi a, à cette occasion, souligné l’importance que la Tunisie accorde à l’élément humain, depuis le début de l’indépendance, dans l’édification de l’Etat et la réalisation du développement dans ses différentes dimensions y compris le développement social à travers le renforcement des mécanismes de lecture, de communication sociale et de compétences.

Il a ajouté que la signature de cet accord coïncide avec l’approbation du gouvernement lors de la réunion, hier mercredi, du conseil des ministres, du décret relatif à la création du Centre national d’enseignement pour adultes en tant qu’institution publique jouissant d’une indépendance administrative et financière.

Ce nouvel établissement, a-t-il précisé, travaillera dans le cadre d’une approche participative avec les secteurs public et privé ainsi qu’avec la société civile et des partenaires étranger en vue de développer de nouvelles politiques allant au-delà de la conception dominante qui limite l’analphabétisme à l’écriture et à la lecture pour englober tous les domaines dont l’apprenant a besoin.

Une commission technique mixte dans le domaine de l’informatique et de la communication sera constituée afin de contrôler et de suivre le programme d’éducation des adultes aux niveaux national, régional et local, et d’identifier, ainsi, les faiblesses pour pouvoir intervenir et pallier les insuffisances, a-t-il dit.

Le ministre a, également, annoncé le démarrage de l’opération d’équipement des centres pilotes d’enseignement pour adultes dans les gouvernorats de Siliana, Manouba, Kasserine, Kairouan, Jendouba et Ben Arous, en collaboration avec l’Union nationale de la femme tunisienne. Des centres similaires seront créés dans tous les gouvernorats, a-t-il dit.

Il a déclaré qu’un atelier de travail regroupant toutes les parties intervenantes en éducation des adultes sera organisé pour discuter des mécanismes devant être créés pour atteindre l’efficacité escomptée et préparer la convocation d’une conférence des donateurs dans les meilleurs délais afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités et des programmes prévus.

Trabelsi s’est, en outre, félicité de la disposition de l’organisation allemande pour l’éducation des adultes à soutenir la création de l’université de l’éducation tout au long de la vie.

Pour sa part, le directeur de l’Organisation allemande, Christopher Jost, a déclaré que l’accord de coopération entre les deux pays contribuera à renforcer l’éducation pour adultes dans toutes les régions intérieures de la Tunisie sans exception.