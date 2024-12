La Tunisie œuvre à renforcer le système de protection sociale dans le cadre d’une approche globale, visant à réduire la pauvreté multidimensionnelle et à promouvoir les mécanismes d’inclusion économique et de protection sociale”, a indiqué, mercredi, le ministre des Affaires sociales Issam Lahmar dans un discours prononcé, à l’occasion de la 44e session du Conseil des ministres Arabes des Affaires Sociales, qui se tient du 22 au 25 décembre courant à Bahreïn.

Le ministre des affaires sociales a souligné que la Tunisie a misé sur l’élément humain en tant qu’axe du processus de développement global, sur la promotion des conditions de vie et de la couverture sociale et sanitaire et le renforcement des compétences scientifiques et cognitives, selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Il a précisé que la nouvelle approche de la politique sociale de la Tunisie s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, conformément aux recommandations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la mise en place d’une plateforme nationale de protection sociale.

Lahmar a passé en revue les programmes sociaux visant à garantir un revenu minimum aux citoyens, à favoriser l’accès aux services de santé à titre gratuit ou à faible tarif et à encourager le lancement des projets par le biais d’aides financières, dans le cadre de la contribution de l’Etat à l’inclusion économique et sociale.

Par ailleurs, il a souligné l’intérêt particulier accordé par la Tunisie aux personnes handicapées à travers la mise en place d’un système éducatif spécialisé à travers la création de 312 centres spécialisés, qui sont soutenus financièrement et techniquement par l’Etat afin d’assurer leur pérennité au service d’environ 14.000 enfants.

Le ministre a souligné également qu’un taux de 3% au moins des postes de formation a été réservé aux personnes handicapées dans les centres publics de formation professionnelle, précisant que 2% des recrutements annuels dans les établissements publics et privés ont été consacrés aux handicapés.

Dans ce contexte, le ministre des affaires sociales a mis l’accent sur la nécessité de réviser le système législatif en matière de promotion des personnes handicapées pour qu’il soit adapté aux nouvelles approches issues des recommandations du “Forum arabe sur la deuxième décennie arabe pour les droits des personnes handicapées” qui s’est tenu, au cours du mois d’octobre 2023 en Tunisie, notamment en ce qui concerne la reclassification du handicap, en tenant compte des aspects sociaux et juridiques.

A noter que, le Directeur général de la promotion des personnes handicapées Atef Kammoun, représentant le ministère des Affaires sociales, a participé, lundi 23 décembre 2024, aux travaux de la réunion du Conseil au niveau des hauts fonctionnaires.

A cette occasion, il a présenté un certain nombre de propositions, dont deux propositions émises par ministère des Affaires sociales: La première concerne la stratégie arabe moderne pour le développement des statistiques sur « Les Systèmes avancés au service du développement global et durable » et la deuxième porte sur « la diversification des sources de financement de la sécurité sociale dans les pays arabes ».