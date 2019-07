En collaboration avec la Direction de la médecine scolaire et universitaire (DMSU), l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS) a organisé, mercredi 3 juillet à Tunis, un séminaire intitulé “Information et implémentation du guide de pratique clinique portant sur la prévention de la mort subite chez le jeune d’âge scolaire et universitaire”.

Ce guide, qui a été élaboré par l’INEAS en collaboration avec des experts cliniciens, comprend des recommandations cliniques à respecter pour la prévention de ces accidents principalement dus à des pathologies cardiovasculaires.

Le directeur général de l’INEAS, Pr Khaled Zghal, a indiqué que l’absence de recommandations à l’échelle internationale relatives à la prévention de la mort subite chez les sportifs, dont l’âge varie entre 6 et 28 ans, est à l’origine de l’élaboration de ce premier guide.

Par ailleurs, le directeur a félicité toutes les parties ayant contribué à l’élaboration de ce document qui revêt une importance majeure et dont la validation et l’implémentation constituent, selon lui, “les clés d’une solide stratégie de prévention contre la mort subite chez les sportifs en milieux scolaire et universitaire.

Pour sa part, la directrice de la médecine scolaire et universitaire, Dr Ahlem Gzara, a déclaré que les recommandations cliniques énoncées dans le guide seront appliquées d’une manière progressive étant donné les problèmes dont souffre le secteur de la santé, ajoutant que des sessions de formation seront prochainement organisées au profit des médecins scolaires.

“Ce guide est destiné aux décideurs et professionnels de la santé pour la prévention de la mort subite chez les jeunes d’âge scolaire et universitaire”, a-t-elle dit, ajoutant que les parties concernées devront déterminer les procédures de prévention et faire la différence entre l’éducation physique et les activités sportives scolaires qui incluent les sports de compétition”.