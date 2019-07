Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi a affirmé, mardi, que le projet de la stratégie nationale de développement des zones frontalières va permettre d’établir des liens entre les régions, de réaliser la complémentarité et de désenclaver les régions les plus démunies.

Le projet, a-t-il ajouté, va aussi permettre de rapprocher les services pour les citoyens, d’impulser le développement dans les régions, plus particulièrement les zones frontalières, et d’améliorer les conditions de vie aux plans local et régional.

Présidant la clôture de la 36e session de l’Institut de défense nationale sur le thème “Stratégie de développement des zones frontalières: Réalité, défis et enjeux face aux dangers et menaces actuels et leurs conséquences”, Zbidi a déclaré que la Tunisie est en train de parachever sa transition démocratique et œuvre, dans le même temps, à réaliser une transition économique qui requiert la mise en place d’un nouveau modèle de développement efficace et équitable, qui soit à la fois capable de créer la richesse et les opportunités d’emploi.

Cité dans un communiqué du ministère de la Défense, Zbidi a ajouté que la réalisation de cet objectif exige la mobilisation de ressources humaines et matérielles et la garantie d’une valeur ajoutée.

Le ministère, a-t-il ajouté, œuvre à mettre en place une nouvelle approche basée sur la participation effective dans les efforts déployés pour le développement, à travers des projets de développement durable dans les régions du Sahara et au niveau de l’infrastructure, à l’instar du réaménagement de l’aéroport de Remada et du projet de loi sur le service national.

Ont participé à la session 41 apprenants dont 4 députés et 16 hauts officiers.

Des conférences, des journées d’étude sur les politiques de défense et la gestion des crises ainsi que des visites de terrain dans des établissements militaires figuraient au programme de cette 36e session.