Une étude sur le développement économique et social des zones frontalières à l’horizon 2030 vient de démarrer. Ben Guerdane fera partie des 21 délégations frontalières relevant de huit gouvernorats qui seront ciblées par cette étude, dont le démarrage a été annoncé, jeudi 14 mars, lors d’une journée d’information, au siège de la délégation de Ben Guerdane.

Cette étude vise à mettre en place une stratégie à moyen et long terme, en vue de promouvoir la bande frontalière, dans une vision inclusive, de créer des espaces économiques frontaliers, de valoriser les spécificités de ces délégations et de renforcer leurs infrastructures et équipements collectifs.

La première phase de l’étude sera axée sur le diagnostic de la situation et l’identification des points forts et des faiblesses, ainsi que des défis de chaque délégation.

La seconde phase sera consacrée à l’élaboration d’une vision stratégique du développement et de l’avenir des ces délégations frontalières, en établissant des priorités.